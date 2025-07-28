«Лабубный айболит» разбогател в Китае на волне хайпа пушистых монстров

В Китае мастер по ремонту кукол Labubu от Pop Mart заработал состояние, открыв собственную мастерскую. Об этом пишет South China Morning Post.

Когда спрос на услуги по восстановлению популярных игрушек резко вырос, шанхайский умелец по прозвищу Хартман сразу взялся за дело. За месяц он отремонтировал 100 экземпляров. Из-за наплыва клиентов ему пришлось расширить производство и привлечь к работе супругу. Стоимость ремонта обычно составляет 10% от цены новой куклы — около 99 юаней (900 рублей), хотя коллекционные модели могут оцениваться в тысячи.

«Я чувствую себя доктором, который лечит болезни и спасает жизни», — заявил Хартман. По его словам, многие мастера, включая профессиональных художников, бросают основную работу, полностью переключаясь на восстановление игрушек.