«Уродец, смотреть невозможно»: Матвиенко возмутилась популярностью игрушек Лабубу
Матвиенко назвала Лабубу уродцем и призвала разработать модный российский аналог
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала своё недовольство по поводу массового спроса на китайские игрушки Лабубу в России. По её словам, монстры — настоящие «уродцы, на которых смотреть невозможно». Своё мнение спикер выразила во время очередного заседания Совфеда.
Матвиенко — об игрушках Лабубу. Видео © Трансляция заседания Совета Федерации
«Один бизнесмен из Китая разработал куклу, по-моему, Лабубу она называется. Уродец, смотреть невозможно. Человек заработал десятки миллиардов на этой продукции по всему миру», — сказала Матвиенко.
В связи с тем, что весь мир «заболел» игрушками, спикер Совфеда поставила вопрос о российских аналогах — современных и оригинальных товарах для соотечественников, которые могли бы остановить эпидемию Лабубу.
Матвиенко призвала поддержать российских дизайнеров и всю креативную индустрию, чтобы российские Лабубу были самыми модными в мире.
Однако не успели россияне прийти в себя от волны популярности Лабубу, как на китайском рынке детских товаров уже заявил о себе новый фаворит — Wakuku. Разработанный компанией Letsvan из Шэньчжэня, персонаж за непродолжительное время сумел пленить внимание подростков и детей и развести на значительные траты их родителей.