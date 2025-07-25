«Уродец, смотреть невозможно»: Матвиенко возмутилась популярностью игрушек Лабубу

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала своё недовольство по поводу массового спроса на китайские игрушки Лабубу в России. По её словам, монстры — настоящие «уродцы, на которых смотреть невозможно». Своё мнение спикер выразила во время очередного заседания Совфеда.

Матвиенко — об игрушках Лабубу. Видео © Трансляция заседания Совета Федерации

«Один бизнесмен из Китая разработал куклу, по-моему, Лабубу она называется. Уродец, смотреть невозможно. Человек заработал десятки миллиардов на этой продукции по всему миру», — сказала Матвиенко.

В связи с тем, что весь мир «заболел» игрушками, спикер Совфеда поставила вопрос о российских аналогах — современных и оригинальных товарах для соотечественников, которые могли бы остановить эпидемию Лабубу.

Матвиенко призвала поддержать российских дизайнеров и всю креативную индустрию, чтобы российские Лабубу были самыми модными в мире.