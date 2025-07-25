Китайская игрушка Лабубу завоевывает США, меняя восприятие КНР
SCMP: Китайская игрушка Лабубу демонстрирует мягкую силу КНР в США
Лабубу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / petanicupu
Китайская игрушка Labubu завоевывала американский рынок, демонстрируя мягкую силу КНР. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на экспертов.
Гонконгский дизайнер Касинг Лунг создал коллекционную фигурку, которая принесла китайской компании Pop Mart с продаж в 2024 году 423 млн долларов. По данным издания, 40% реализации приходится на зарубежные рынки, где бренд успешно конкурирует с американскими компаниями Mattel и Hasbro. Рыночная стоимость Pop Mart достигла 41 млрд долларов, превысив суммарную капитализацию двух американских гигантов.
Появление Labubu на фоне американо-китайского противостояния имеет символическое значение, выходящее за рамки коммерческого успеха, заявила SCMP президент консалтинговой компании Scarab Rising Ирина Цукерман. Эксперт считает, что это попытка Китая продемонстрировать более мягкий образ на международной арене. Многие американские покупатели не связывают бренд с КНР, что способствует его популярности.
Автор персонажа Лун Цзяшэн вдохновлялся скандинавской мифологией при создании серии рассказов The Monsters. С 2019 года Pop Mart выпустила более 300 вариантов игрушки.
Напомним, что игрушка Лабубу, известная своей устрашающей улыбкой с огромными зубами, была разработана гонконгским художником Ка-Сингом Луном и изначально появилась в рассказах о монстрах. Сегодня этот мягкий монстрик пользуется огромной популярностью среди молодёжи. Компания из Китая — Pop Mart — уже подала заявку на регистрацию своего бренда в России.