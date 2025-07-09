Китайский владелец Лабубу хочет застолбить права на продажу зубастого монстра в России
Китайская компания Pop Mart хочет получить патент в России на бренд Labubu
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Производитель игрушек Лабубу, китайская компания Pop Mart намерена получить регистрацию на свой товарный бренд в России, заявка была подана организацией 4 июля 2025 года. Документы появились в электронной базе Роспатента.
Кроме зубастых игрушек Лабубу, фирма собирается, судя по заявке, производить и продавать в нашей стране уходовую и декоративную косметику, электротехнику, сумки, одежду и ряд других товаров, которые будут иметь отсылку к плюшевому персонажу.
Напомним, игрушка с чудовищной зубастой улыбкой Лабубу была создана гонконгским иллюстратором Ка-Сингом Лунгом и впервые представлена в серии рассказов «Монстры». Сейчас плюшевое чудовище на пике популярности у молодёжи. Однако тренд вызывает обеспокоенность у психологов, которые советуют родителям воздержаться от приобретения жутких существ, напоминая, что пристрастие к ним может вызвать неврозы, депрессию и убить чувство прекрасного. В связи с этим Роскачество инициировало закупку партии Лабубу для проведения тщательной проверки на безопасность.