Китайский владелец Лабубу хочет застолбить права на продажу зубастого монстра в России

Кроме зубастых игрушек Лабубу, фирма собирается, судя по заявке, производить и продавать в нашей стране уходовую и декоративную косметику, электротехнику, сумки, одежду и ряд других товаров, которые будут иметь отсылку к плюшевому персонажу.

Напомним, игрушка с чудовищной зубастой улыбкой Лабубу была создана гонконгским иллюстратором Ка-Сингом Лунгом и впервые представлена в серии рассказов «Монстры». Сейчас плюшевое чудовище на пике популярности у молодёжи. Однако тренд вызывает обеспокоенность у психологов, которые советуют родителям воздержаться от приобретения жутких существ, напоминая, что пристрастие к ним может вызвать неврозы, депрессию и убить чувство прекрасного. В связи с этим Роскачество инициировало закупку партии Лабубу для проведения тщательной проверки на безопасность.