Китайский производитель Labubu обошёл «Газпром» по капитализации на $3 млрд
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Китайская компания Pop Mart International, занимающаяся производством плюшевых монстров Labubu, опередила по капитализации российский «Газпром». Об этом сообщает эксперт Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак, изучив аналитику.
«Хочешь, чтобы отечественные гиганты стоили не меньше Pop Mart? Во-первых — нужна прозрачность и защищённость инвестора, во-вторых — здоровая диверсификация рынков (не только трубы и нефть), ну и конечно — новые IPO, за которыми идут инновации, digital-бренды, сервисы, мода, в конце концов», — написал он.
Капитализация Pop Mart, напомнил Примак, составляет порядка 42 миллиардов долларов, у «Газпрома» — 38,77 миллиарда. По словам специалиста, такое сравнение «на грани абсурда», но оно очень чётко демонстрирует необходимость перезапустить рост капитализации отечественного фондового рынка. Примак обратил внимание, что Pop Mart оказалась гораздо более гибкой, ведь достигла успеха на волне работы с модными трендами, а также избежав геополитических рисков, тогда как «Газпром» отпугивает инвесторов, регулярно отменяя дивиденды.
Напомним, игрушка с чудовищной зубастой улыбкой Лабубу была создана гонконгским иллюстратором Ка-Сингом Лунгом и впервые представлена в серии рассказов «Монстры». Сейчас плюшевое чудовище на пике популярности у молодёжи. Китайская компания Pop Mart намерена получить регистрацию на свой товарный бренд в России, заявка уже подана.