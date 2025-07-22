Китайский производитель Labubu обошёл «Газпром» по капитализации на $3 млрд

Китайская компания Pop Mart International, занимающаяся производством плюшевых монстров Labubu, опередила по капитализации российский «Газпром». Об этом сообщает эксперт Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак, изучив аналитику.

«Хочешь, чтобы отечественные гиганты стоили не меньше Pop Mart? Во-первых — нужна прозрачность и защищённость инвестора, во-вторых — здоровая диверсификация рынков (не только трубы и нефть), ну и конечно — новые IPO, за которыми идут инновации, digital-бренды, сервисы, мода, в конце концов», — написал он.