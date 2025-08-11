Стало известно, как Лабубу помогает аферистам оставить россиян с пустым кошельком

Аферисты примали новую схему мошенничества, нацеленную на хищение криптовалютных активов. Злоумышленники используют для этого имя популярного бренда Labubu. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию-разработчика технологий для борьбы с киберпреступностью.

Суть схемы заключается в следующем: на поддельном веб-сайте пользователям предлагается получить цифровую валюту Labubu абсолютно бесплатно. Для кажущегося участия в этой «акции» посетителя просят подключить его криптовалютный кошелек.

Как только кошелёк будет подключён, сайт немедленно запросит доступ к информации о текущем балансе и истории всех операций. Если на счету обнаруживаются средства, ресурс предлагает предоставить дополнительные разрешения – якобы для подтверждения соответствия условиям участия в акции. После получения этих доступов срабатывает вредоносная программа, известная как «дрейнер», которая автоматически переводит все или почти все средства с кошелька на счета мошенников.

В случае, если кошелек оказывается пустым, сайт просто сообщает пользователю, что он не подходит для участия в данной акции. Такой подход позволяет аферистам не тратить свои ресурсы на неперспективные цели. Таким образом, мошенники тщательно отбирают лишь тех потенциальных жертв, чьи кошельки содержат реальные активы.

Аналитики утверждают, что указанный фальшивый сайт не имеет никакого отношения к подлинному проекту Labubu. Это всего лишь искусно созданная приманка, предназначенная для обмана и кражи средств.