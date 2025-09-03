Слова «Окак», «сигма» и «лабубу» стали самыми популярными в России

В топ-40 проекта «Слово года» вошли такие популярные слова, как «сигма», «лабубу», «окак», «тревожность», «цифровой рубль», «переговоры» и «Победа». Соответствующее заявление передаёт РБК со ссылкой на пресс-службу организационного комитета проекта.

Данные для формирования рейтинга собирались в период с апреля по сентябрь текущего года. В категории «Всенародное слово» номинировались такие существительные, как «кринж», «любовь», «вера», «мир», «надежда», «договорнячок», «перемены», «победа», «ожидание» и «тревожность».

Абсолютным лидером в гуманитарной сфере стало слово «лабубу», тогда как в числе других претендентов фигурировали «любовь», «патриотизм», «вера», «ИИ», «переговоры», «ценности», «Победа», «поиск» и «цензура». В техносфере основными кандидатами оказались «алгоритмы», «DDoS-атака», «ИИ», «БПЛА», «импортонезависимость», «национальный мессенджер», «кибербезопасность», «промт», «план «Ковёр» и «цифровой рубль». Сленговое направление представили такие единицы, как «сияй», «сигма», «токсик», «слоняра», «свага», «окак», «НПС», «брейнрот» и «бомбардиро крокодило».

Отмечается, что проект нацелен на популяризацию словарей и поддержку развития русского языка, а его ключевая задача — выделить лексику, наиболее точно отражающую текущие общественные настроения и социокультурные тенденции.