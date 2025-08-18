От «скибиди» до «делулу»: Кембриджский словарь пополнился лексиконом из интернет-культуры

В Кембриджском словаре появились новые слова, связанные с интернет-культурой. Среди них — «скибиди», «традвайф» и «делулу». Об этом сообщил The Guardian.

«Интернет-культура меняет английский язык, и эффект увлекателен для наблюдения и захвата в словаре. Не каждый день вы видите, как такие слова, как «скибиди» и «делулу», попадают в Кембриджский словарь. Мы добавляем слова только там, где, по нашему мнению, у них будет сила выдерживаться», — сказал менеджер по лексике Колин Макинтош.

Слово «скибиди» в словаре определяют как выражение, которое может означать «крутой», «плохой» или использоваться в шутку без конкретного смысла. Популярность оно получило благодаря анимационному сериалу Skibidi Toilet. Термин «делулу» происходит от слова delusional («бредовый») и описывает веру в то, что не является реальностью. Его связывают с культурой постправды, где личные убеждения оказываются важнее фактов. «Традвайф» обозначает женщин-блогеров, транслирующих консервативный образ жизни, связанный с заботой о доме и семье, и активно публикующих соответствующий контент в соцсетях.

Среди других новинок — «бролигархия», описывающая небольшую группу богатых мужчин из технологической сферы, стремящихся к политическому влиянию; «mouse jiggler» — устройство или программа для имитации работы за компьютером; а также выражение «рабочий партнёр», обозначающее доверительные профессиональные отношения между коллегами.