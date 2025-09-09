Мощный взрыв и звуки сирены услышали жители Сочи и пригородов

Мощный взрыв и звуки сирены тревоги услышали этой ночью жители Сочи и пригородов. Предварительно, как пишет SHOT , работает ПВО.

Всё произошло около 2:20 мск. По словам очевидцев, в их домах затряслись стены и стёкла, у некоторых автомобилей во дворе сработала сигнализация. Официальной информации пока не было.