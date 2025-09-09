Мощный взрыв и звуки сирены услышали жители Сочи и пригородов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art
Мощный взрыв и звуки сирены тревоги услышали этой ночью жители Сочи и пригородов. Предварительно, как пишет SHOT, работает ПВО.
Всё произошло около 2:20 мск. По словам очевидцев, в их домах затряслись стены и стёкла, у некоторых автомобилей во дворе сработала сигнализация. Официальной информации пока не было.
Ранее стало известно, что работу аэропорта Сочи временно ограничили. Ограничительные меры необходимы для безопасности полётов.