Аэропорт Сочи временно закрыли для безопасности ночью 9 сентября
Обложка © Life.ru
Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в сочинском аэропорту. Воздушную гавань временно закрыли после 2:30 мск ночью 9 сентября.
«Аэропорт Сочи — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении пресс-службы Росавиации в Telegram-канале.
В контролирующем ведомстве добавили, что ограничительные меры нужны для безопасности полётов.
Отметим, что этой же ночью приостановили приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова, где продолжают действовать ограничения. А накануне вечером закрывали воздушную гавань в Саратове. Там также действовали из соображений безопасности.