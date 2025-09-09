Мессенджер MAX
Регион
8 сентября, 23:53

Аэропорт Сочи временно закрыли для безопасности ночью 9 сентября

Обложка © Life.ru

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в сочинском аэропорту. Воздушную гавань временно закрыли после 2:30 мск ночью 9 сентября.

«Аэропорт Сочи — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», говорится в сообщении пресс-службы Росавиации в Telegram-канале.

В контролирующем ведомстве добавили, что ограничительные меры нужны для безопасности полётов.

Над Курской областью и Чёрным морем за три часа сбили пять дронов ВСУ
Над Курской областью и Чёрным морем за три часа сбили пять дронов ВСУ

Отметим, что этой же ночью приостановили приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова, где продолжают действовать ограничения. А накануне вечером закрывали воздушную гавань в Саратове. Там также действовали из соображений безопасности.

Лия Мурадьян
