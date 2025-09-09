Аэропорт Сочи временно закрыли для безопасности ночью 9 сентября

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в сочинском аэропорту. Воздушную гавань временно закрыли после 2:30 мск ночью 9 сентября.

«Аэропорт Сочи — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении пресс-службы Росавиации в Telegram-канале.

В контролирующем ведомстве добавили, что ограничительные меры нужны для безопасности полётов.