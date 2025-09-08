Временные ограничения введены в аэропорту Гагарин в Саратове
В аэропорту Саратова имени Гагарина введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Соответствующее решение было принято для обеспечения безопасности полётов, о чём сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
Ограничения носят временный характер, однако их конкретные сроки и причины введения в официальном сообщении не уточняются. Ведомство акцентирует, что данная мера необходима для гарантирования безопасности полётных операций.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Детализация ограничений, а также информация о том, затрагивают ли они все типы воздушных судов или только определенные категории, на данный момент не раскрывается. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.
