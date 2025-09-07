В аэропорту Волгограда временно ограничили приём и выпуск самолётов
Обложка © Life.ru
В волгоградском аэропорту ночью 7 сентября ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.
«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он в 00:30 по московскому времени.
По словам Кореняко, меры необходимы для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.
Ранее расчёты ПВО уничтожили 31 вражеский дрон над четырьмя регионами России. Наибольшее количество дронов — 21 — было нейтрализовано над территорией Белгородской области. Ещё 6 беспилотников уничтожены над Воронежской областью, по два БПЛА сбито над Брянской областью и Республикой Крым.