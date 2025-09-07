Мессенджер MAX
Регион
6 сентября, 22:08

В аэропорту Волгограда временно ограничили приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

В волгоградском аэропорту ночью 7 сентября ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он в 00:30 по московскому времени.

По словам Кореняко, меры необходимы для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

Минтранс РФ планирует открытие других аэропортов после Геленджика

Ранее расчёты ПВО уничтожили 31 вражеский дрон над четырьмя регионами России. Наибольшее количество дронов — 21 — было нейтрализовано над территорией Белгородской области. Ещё 6 беспилотников уничтожены над Воронежской областью, по два БПЛА сбито над Брянской областью и Республикой Крым.

