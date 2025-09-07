В аэропорту Волгограда временно ограничили приём и выпуск самолётов

В волгоградском аэропорту ночью 7 сентября ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он в 00:30 по московскому времени.

По словам Кореняко, меры необходимы для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.