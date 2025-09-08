Пушилин: Двое погибли и 16 ранены при атаке Storm Shadow и БПЛА ВСУ по ДНР

В результате массированной комбинированной атаки при помощи англо-французских ракет Storm Shadow и ударных БПЛА различных модификаций по мирным городам ДНР погибли два человека. Ещё 16 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Двое мужчин погибли в Куйбышевском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки. Также шесть женщин и столько же мужчин получили ранения в Киевском, Будённовском и Ленинском районах Донецка, а также в посёлке Доля городского округа Докучаевск.

«Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь», — отметил Пушилин и выразил соболезнования семьям погибших.

Повреждены 18 жилых домов в посёлке Доля, Будённовском, Киевском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка и в Красногвардейском районе Макеевки. Также пострадали 14 общественных зданий — школы, детский сад и торговые объекты.

Глава региона добавил, что всего ВСУ совершили по ДНР 28 вооружённых атак. Боевики использовали ствольную артиллерию калибром 155 мм, крылатые ракеты авиационного базирования Storm Shadow и ударные БПЛА.