8 сентября, 19:03

Появились жуткие фото из дома, в котором после удара ВСУ по Макеевке погибли мужчина и кот

Опубликованы фото последствия удара ВСУ по жилому дому в Макеевке

Прямое попадание ударного дрона ВСУ по многоквартирному дому в Макеевке ДНР обернулось трагедией. В результате удара погибли мирный житель и кот.

По словам очевидцев, всё случилось в Червоногвардейском районе Макеевки, где беспилотник попал в квартиры на верхних этажах девятиэтажного дома. По предварительным данным, сгорело минимум 6 квартир, передают военкоры. Сейчас на месте работают пожарные и другие службы экстренного реагирования.

Напомним, как сообщал Life.ru, ВСУ атаковали дронами «Лютый» Донецк и Макеевку в день освобождения Донбасса. В результате обстрела в многоэтажном доме Донецка возник масштабный пожар, охвативший несколько квартир, а в школе и жилых зданиях в районе Топаз выбило окна.

