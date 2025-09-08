Появились жуткие фото из дома, в котором после удара ВСУ по Макеевке погибли мужчина и кот

Прямое попадание ударного дрона ВСУ по многоквартирному дому в Макеевке ДНР обернулось трагедией. В результате удара погибли мирный житель и кот.









По словам очевидцев, всё случилось в Червоногвардейском районе Макеевки, где беспилотник попал в квартиры на верхних этажах девятиэтажного дома. По предварительным данным, сгорело минимум 6 квартир, передают военкоры. Сейчас на месте работают пожарные и другие службы экстренного реагирования.