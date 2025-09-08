Захарова назвала терактом прицельный удар ВСУ по детям в парке «‎Гулливер» и обещала ответ

Россия имеет право на адекватный ответ на теракт, совершённый Киевом в парке «Гулливер» в Донецке (ДНР), где под прицельный удар попали дети и их родители. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку со стороны киевского режима», — отметила дипломат.

По мнению Захаровой, целенаправленная атака ВСУ на детей и их родителей свидетельствует о стремлении Киева к эскалации конфликта. Несмотря на это, Россия сохраняет приверженность диалогу и поиску мирных путей урегулирования ситуации.