8 сентября, 14:07

Захарова назвала терактом прицельный удар ВСУ по детям в парке «‎Гулливер» и обещала ответ

Россия имеет право на адекватный ответ на теракт, совершённый Киевом в парке «Гулливер» в Донецке (ДНР), где под прицельный удар попали дети и их родители. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку со стороны киевского режима», — отметила дипломат.

По мнению Захаровой, целенаправленная атака ВСУ на детей и их родителей свидетельствует о стремлении Киева к эскалации конфликта. Несмотря на это, Россия сохраняет приверженность диалогу и поиску мирных путей урегулирования ситуации.

Шесть человек, включая ребёнка, пострадали в результате атаки ВСУ на Донецк
Напомним, что ВСУ совершили атаку с использованием дронов-камикадзе на парк «Гулливер», расположенный в Калининском районе Донецка. Удару подверглась школа №20, находящаяся в том же районе. По словам очевидцев, в момент атаки в парке находилось большое количество людей. Первоначально сообщалось о четырёх пострадавших.

Наталья Афонина
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • ВСУ
  • Украина
  • Дети
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
