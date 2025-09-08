Захарова назвала терактом прицельный удар ВСУ по детям в парке «Гулливер» и обещала ответ
Захарова заявила о праве России ответить на теракт ВСУ в донецком парке Гулливер
Обложка © Telegram / МИД России
Россия имеет право на адекватный ответ на теракт, совершённый Киевом в парке «Гулливер» в Донецке (ДНР), где под прицельный удар попали дети и их родители. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку со стороны киевского режима», — отметила дипломат.
По мнению Захаровой, целенаправленная атака ВСУ на детей и их родителей свидетельствует о стремлении Киева к эскалации конфликта. Несмотря на это, Россия сохраняет приверженность диалогу и поиску мирных путей урегулирования ситуации.
Напомним, что ВСУ совершили атаку с использованием дронов-камикадзе на парк «Гулливер», расположенный в Калининском районе Донецка. Удару подверглась школа №20, находящаяся в том же районе. По словам очевидцев, в момент атаки в парке находилось большое количество людей. Первоначально сообщалось о четырёх пострадавших.