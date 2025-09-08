ВСУ атаковали дронами «Лютый» Донецк и Макеевку в день освобождения Донбасса
Минимум один челове погиб из-за удара ВСУ по Макеевке
В результате обстрела в многоэтажном доме Донецка возник масштабный пожар, охвативший несколько квартир, а в школе и жилых зданиях на районе Топаз оказались выбиты окна. О происшествии со ссылкой на очевидцев сообщает Mash на Донбассе.
Пожар в Донецке после обстрела ВСУ. Видео © Волонтёр Андрей Лысенко
По предварительным данным, в Красногвардейском районе Макеевки при обстреле погиб как минимум один человек. Такие сведения предоставили ТАСС в оперативных службах.
«При обстреле Красногвардейского района Макеевки, предварительно, один погибший», — сказал собеседник агентства.
Он также уточнил, что зафиксировано два прилёта по территории Донецка. Очевидцы сообщают о пострадавших среди гражданских.
Ранее украинский ударный дрон атаковал парк «Гулливер», который находится в Калининском районе Донецка. Также совершён удар по школе №20, она расположена в том же районе. Очевидцы рассказывают, что в момент прилёта в парке было множество людей. Сообщалось о четверых раненых.
