Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 17:10

ВСУ атаковали дронами «Лютый» Донецк и Макеевку в день освобождения Донбасса

Минимум один челове погиб из-за удара ВСУ по Макеевке

В результате обстрела в многоэтажном доме Донецка возник масштабный пожар, охвативший несколько квартир, а в школе и жилых зданиях на районе Топаз оказались выбиты окна. О происшествии со ссылкой на очевидцев сообщает Mash на Донбассе.

Пожар в Донецке после обстрела ВСУ. Видео © Волонтёр Андрей Лысенко

По предварительным данным, в Красногвардейском районе Макеевки при обстреле погиб как минимум один человек. Такие сведения предоставили ТАСС в оперативных службах.

«При обстреле Красногвардейского района Макеевки, предварительно, один погибший»,сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что зафиксировано два прилёта по территории Донецка. Очевидцы сообщают о пострадавших среди гражданских.

Захарова назвала терактом прицельный удар ВСУ по детям в парке «‎Гулливер» и обещала ответ
Захарова назвала терактом прицельный удар ВСУ по детям в парке «‎Гулливер» и обещала ответ

Ранее украинский ударный дрон атаковал парк «Гулливер», который находится в Калининском районе Донецка. Также совершён удар по школе №20, она расположена в том же районе. Очевидцы рассказывают, что в момент прилёта в парке было множество людей. Сообщалось о четверых раненых.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar