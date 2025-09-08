Мессенджер MAX
Регион
8 сентября, 20:12

ВСУ атаковали Донецк и Макеевку дронами-ракетами Паляница и Storm Shadow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.J.J. de Vaan

ВСУ нанесли массированный удар по Донецку и Макеевке реактивными дронами-ракетами «Паляница». По данным оперативных служб, всего было выпущено не менее 20 беспилотников, большинство из которых – именно этот тип вооружений. Удары наносились комбинированно: вместе с «Паляницей» применялись и БПЛА самолётного типа.

Кроме того, украинские боевики использовали ракеты дальнего действия Storm Shadow. По данным экстренных служб, жертвами обстрелов стали два мирных жителя, ещё 16 человек получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, передаёт ТАСС.

Появились жуткие фото из дома, в котором после удара ВСУ по Макеевке погибли мужчина и кот
Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали Донецк и Макеевку дронами «Лютый» прямо в день празднования освобождения Донбасса. Один из ударов вызвал сильный пожар в многоэтажке, охвативший несколько квартир.

