ВСУ атаковали Донецк и Макеевку дронами-ракетами Паляница и Storm Shadow

ВСУ нанесли массированный удар по Донецку и Макеевке реактивными дронами-ракетами «Паляница». По данным оперативных служб, всего было выпущено не менее 20 беспилотников, большинство из которых – именно этот тип вооружений. Удары наносились комбинированно: вместе с «Паляницей» применялись и БПЛА самолётного типа.

Кроме того, украинские боевики использовали ракеты дальнего действия Storm Shadow. По данным экстренных служб, жертвами обстрелов стали два мирных жителя, ещё 16 человек получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, передаёт ТАСС.