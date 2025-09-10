Школу-интернат эвакуировали в Ростовской области из-за атаки беспилотника
Обложка © VK / ГКОУ РО Матвеево-Курганская школа-интернат
В Матвеево-Курганском районе Ростовской области эвакуировали школу-интернат из-за атаки беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
В результате падения БПЛА лёгкие ранения получили двое взрослых из числа персонала, их доставили в районную больницу. В здании повреждены остекление и дверь запасного выхода.
«Всего эвакуированы 73 ребёнка и пятеро сотрудников интерната. Их разместят в ПВР, который развернули в селе Ряженое», — указал Слюсарь, добавив, что на месте работают все оперативные дежурные службы.
