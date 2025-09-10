Мессенджер MAX
Регион
9 сентября, 22:18

Школу-интернат эвакуировали в Ростовской области из-за атаки беспилотника

Обложка © VK / ГКОУ РО Матвеево-Курганская школа-интернат

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области эвакуировали школу-интернат из-за атаки беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В результате падения БПЛА лёгкие ранения получили двое взрослых из числа персонала, их доставили в районную больницу. В здании повреждены остекление и дверь запасного выхода.

«Всего эвакуированы 73 ребёнка и пятеро сотрудников интерната. Их разместят в ПВР, который развернули в селе Ряженое», — указал Слюсарь, добавив, что на месте работают все оперативные дежурные службы.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Курске произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника ВСУ. Инцидент произошёл на улице Союзной, никто не пострадал.

