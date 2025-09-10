Мессенджер MAX
9 сентября, 21:41

Расчёты ПВО сбили 22 украинских дрона над шестью регионами России

Девятого сентября с 17:40 до полуночи по московскому времени средствами противовоздушной обороны были уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Из них шесть дронов сбиты над Брянской областью, пять — над Курской, четыре — над Воронежской, три — над Орловской. На территории Республики Крым уничтожены два аппарата, по одному — в Белгородской области и над акваторией Чёрного моря.

А ранее ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow. В Будённовском районе зафиксировано попадание по жилому дому. По предварительным данным, среди мирных жителей есть пострадавшие. В республике объявлена опасность применения противником ударных БПЛА.

