9 сентября, 21:26

Губернатор Гусев: ПВО уничтожила несколько БПЛА в небе над Воронежем

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Несколько БПЛА обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и одним из районов региона. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

В Курске произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника ВСУ
В Курске произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника ВСУ

Ранее сообщалось, что вооружённые силы Украины предпринимают попытки атаковать Донецк ракетами Storm Shadow. Оперативные службы сообщили о работе ПВО в городе. В Будённовском районе зафиксировано попадание по жилому дому, в результате которого есть предварительные данные о пострадавших среди мирных жителей. Управление Правительства ДНР заявило об объявлении в республике опасности применения противником ударных БПЛА.

