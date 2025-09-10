Губернатор Гусев: ПВО уничтожила несколько БПЛА в небе над Воронежем
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
Несколько БПЛА обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и одним из районов региона. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
Ранее сообщалось, что вооружённые силы Украины предпринимают попытки атаковать Донецк ракетами Storm Shadow. Оперативные службы сообщили о работе ПВО в городе. В Будённовском районе зафиксировано попадание по жилому дому, в результате которого есть предварительные данные о пострадавших среди мирных жителей. Управление Правительства ДНР заявило об объявлении в республике опасности применения противником ударных БПЛА.