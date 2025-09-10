Губернатор Гусев: ПВО уничтожила несколько БПЛА в небе над Воронежем

Несколько БПЛА обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и одним из районов региона. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.