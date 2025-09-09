Мессенджер MAX
9 сентября, 19:44

ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Вооружённые силы Украины пытаются атаковать Донецк ракетами Storm Shadow. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские оперативные службы.

«Ракеты Storm Shadow, предварительно, летят по Донецку, работает ПВО», — говорится в сообщении. В Будённовском районе зафиксировано попадание по жилому дому. По предварительным данным, среди мирных жителей есть пострадавшие.

По данным Управления Правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в республике объявлена опасность применения противником ударных БПЛА.

Ранее в результате массированной атаки при помощи англо-французских ракет Storm Shadow и ударных БПЛА различных модификаций по городам ДНР погибли два человека. Ещё 16 мирных жителей получили ранения. Согласно данным главы республики, пострадавшим оказали помощь.

