ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow

Вооружённые силы Украины пытаются атаковать Донецк ракетами Storm Shadow. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские оперативные службы.

«Ракеты Storm Shadow, предварительно, летят по Донецку, работает ПВО», — говорится в сообщении. В Будённовском районе зафиксировано попадание по жилому дому. По предварительным данным, среди мирных жителей есть пострадавшие.

По данным Управления Правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в республике объявлена опасность применения противником ударных БПЛА.