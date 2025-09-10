Мессенджер MAX
Регион
10 сентября, 16:49

Дрон ВСУ атаковал здание администрации в Курской области

Хинштейн: Дрон ВСУ повредил здание администрации Рыльского района

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Украинский беспилотник атаковал здание администрации Рыльского района в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате удара украинского БПЛА повреждена крыша администрации Рыльского района и остекление в многоквартирном доме. По предварительным данным, обошлось без пострадавших», — написал он в Telegram-канале.

Хинштейн также призвал граждан быть бдительными, избегать приближения к обломкам беспилотников и незамедлительно информировать экстренные службы о любых подозрительных находках.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow. Оперативные службы сообщили о работе ПВО в городе.

