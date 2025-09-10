Дрон ВСУ атаковал здание администрации в Курской области
Украинский беспилотник атаковал здание администрации Рыльского района в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«В результате удара украинского БПЛА повреждена крыша администрации Рыльского района и остекление в многоквартирном доме. По предварительным данным, обошлось без пострадавших», — написал он в Telegram-канале.
Хинштейн также призвал граждан быть бдительными, избегать приближения к обломкам беспилотников и незамедлительно информировать экстренные службы о любых подозрительных находках.
