Дрон ВСУ атаковал здание администрации в Курской области

Украинский беспилотник атаковал здание администрации Рыльского района в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате удара украинского БПЛА повреждена крыша администрации Рыльского района и остекление в многоквартирном доме. По предварительным данным, обошлось без пострадавших», — написал он в Telegram-канале.

Хинштейн также призвал граждан быть бдительными, избегать приближения к обломкам беспилотников и незамедлительно информировать экстренные службы о любых подозрительных находках.