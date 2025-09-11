Мессенджер MAX
11 сентября, 20:01

Силы ПВО отражают удар украинских беспилотников по Смоленску

SHOT: Минимум пять взрывов прогремело над Смоленском, работает ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Вечером в четверг, 11 сентября, серия взрывов прозвучала над Смоленском. Согласно предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщает SHOT.

Отмечается, что всего произошло от трёх до пяти взрывов в южной части города. В небе над Смоленском были видны вспышки, а у автомобилей сработали сигнализации. Очевидцы сообщают, что расчёты ПВО работают по украинским беспилотным летательным аппаратам. Официальной информации о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.

За ночь силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над регионами России
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мужчины при ударе украинского беспилотного летательного аппарата по селу Бессоновка. Также в результате атак БПЛА на территории региона пострадали пять человек, включая несовершеннолетнюю девочку.

Виталий Приходько
