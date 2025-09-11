В Белгородской области из-за атак ВСУ погиб один человек, шестеро ранены

Мужчина погиб в результате взрыва дрона в Белгородской области. Кроме того, в результате удара беспилотника по зданию пострадали девочка и пятеро взрослых. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Случилось самое страшное — мирный житель погиб в результате детонации беспилотника в селе Бессоновка Белгородского района. <...> В селе Весёлая Лопань Белгородского района беспилотник ударил по коммерческому объекту. Ранены 13-летний ребёнок и мужчина», — написал Гладков.

Губернатор уточнил, что девочку доставили в больницу с осколочным ранением бедра, а взрослый получил рваную рану стопы. Кроме того, ранения живота получил мужчина в Белгороде. Также в медицинское учреждение обратилась ещё одна женщина, пострадавшая в результате утренней атаки беспилотника. У неё диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Ещё действий ВСУ пострадали ещё двое мужчин в хуторе Жданов Яковлевского округа.