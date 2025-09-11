Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 12:51

Слюсарь осмотрел, как идёт ремонт домов, пострадавших от атаки БПЛА в Ростове

Обложка © Telegram / Юрий Слюсарь

Обложка © Telegram / Юрий Слюсарь

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь лично проинспектировал ремонтные работы в центре Ростова-на-Дону после атаки БПЛА. Во время визита на улицу Лермонтовскую он пообщался с жителями и заслушал доклады о восстановлении почти 3 000 квартир в 30 многоэтажных домах.

  • Инспекция ремонтных работ в центре Ростова-на-Дону. Фото © Telegram / Юрий Слюсарь
    Инспекция ремонтных работ в центре Ростова-на-Дону. Фото © Telegram / Юрий Слюсарь
  • Инспекция ремонтных работ в центре Ростова-на-Дону. Фото © Telegram / Юрий Слюсарь
    Инспекция ремонтных работ в центре Ростова-на-Дону. Фото © Telegram / Юрий Слюсарь
  • Инспекция ремонтных работ в центре Ростова-на-Дону. Фото © Telegram / Юрий Слюсарь
    Инспекция ремонтных работ в центре Ростова-на-Дону. Фото © Telegram / Юрий Слюсарь

Инспекция ремонтных работ в центре Ростова-на-Дону. Фото © Telegram / Юрий Слюсарь

1 / 3

«Самое главное — все живы и здоровы! А мы будем решать все вопросы, помогать каждому, кто пострадал», — подчеркнул Слюсарь, пообещав личный контроль за сроками ремонта и выплатами компенсаций.

Наиболее серьёзные повреждения зафиксированы в доме на улице Лермонтовской. Там частично разрушены кровля, несущая стена и парапет. По словам мэра, строители уже восстановили 700 стёкол, 200 рам и 50 балконов. Осталось остеклить 72 квартиры, к работам привлечены 11 подрядных организаций.

Муниципалитет уже перечислил единовременные выплаты 432 жильцам, готовятся компенсации за утраченное имущество. Полное восстановление объектов планируется завершить в октябре.

Ради безопасности: В Ростове-на-Дону отменили массовые мероприятия на День города
Ради безопасности: В Ростове-на-Дону отменили массовые мероприятия на День города

Напомним, 14 августа ВСУ нанесли удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре Ростова-на-Дону. Ранения получили 13 мирных жителей, среди них двое детей. Также было повреждено 30 домов на улицах Лермонтовской, Тельмана, Красноармейской, Филимоновской, переулках Газетном и Семашко, проспекте Ворошиловском, улице Греческого Города Волос, а также шесть частных домов. СК возбудил уголовное дело по факту атаки.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar