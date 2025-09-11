Слюсарь осмотрел, как идёт ремонт домов, пострадавших от атаки БПЛА в Ростове

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь лично проинспектировал ремонтные работы в центре Ростова-на-Дону после атаки БПЛА. Во время визита на улицу Лермонтовскую он пообщался с жителями и заслушал доклады о восстановлении почти 3 000 квартир в 30 многоэтажных домах.







«Самое главное — все живы и здоровы! А мы будем решать все вопросы, помогать каждому, кто пострадал», — подчеркнул Слюсарь, пообещав личный контроль за сроками ремонта и выплатами компенсаций.

Наиболее серьёзные повреждения зафиксированы в доме на улице Лермонтовской. Там частично разрушены кровля, несущая стена и парапет. По словам мэра, строители уже восстановили 700 стёкол, 200 рам и 50 балконов. Осталось остеклить 72 квартиры, к работам привлечены 11 подрядных организаций.

Муниципалитет уже перечислил единовременные выплаты 432 жильцам, готовятся компенсации за утраченное имущество. Полное восстановление объектов планируется завершить в октябре.