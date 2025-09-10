Ради безопасности: В Ростове-на-Дону отменили массовые мероприятия на День города
Массовые гуляния на открытом воздухе в Ростове-на-Дону, приуроченные ко Дню города, отменены. Информацию об этом распространил глава города Александр Скрябин через свой Telegram-канал. По данным администрации, празднование состоится 20-21 сентября.
«В этом году массовые мероприятия на открытых площадках проводить не будем. При этом сами улицы скромно украсили», — следует из сообщения.
Как отметил Скрябин, отмена уличных мероприятий продиктована заботой о безопасности горожан и приезжих.
