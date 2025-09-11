Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
11 сентября, 06:31

Белгород подвергся атаке 41 беспилотника

Гладков: За сутки Белгород подвергся атаке 41 дрона, три человека пострадали

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал о последствиях атак ВСУ за минувшие сутки. По его словам, Белгород подвергся атаке 41 беспилотника, 28 из которых удалось нейтрализовать. В результате пострадали три человека, получившие необходимую медицинскую помощь. Также были повреждены жилые дома, транспорт и различные объекты инфраструктуры.

В Белгородском районе атакам подверглись несколько населённых пунктов. Сообщается о 45 беспилотниках, 37 из которых сбиты. В числе последствий — повреждения жилого фонда, административных зданий и автомобилей. Пострадали две гражданки, включая несовершеннолетнюю; обе госпитализированы.

В других районах области, включая Борисовский, Валуйский, Вейделевский и Волоконовский, также фиксировались обстрелы и атаки дронов. Имеются единичные повреждения имущества и легкие ранения среди населения. В Грайворонском и Краснояружском округах беспилотники и снаряды повредили частные дома, коммерческие и административные объекты. Несколько человек обратились за медицинской помощью.

В Шебекинском муниципальном округе было отмечено два обстрела и массированная атака дронов, большая часть которых была сбита.

Ранее Гладков сообщил о новой массированной атаке БПЛА на Белгород. Также он отметил, что крупные торговые центры остаются закрытыми.

