Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сложной обстановке в Белгороде и прилегающем районе в связи с новой массированной атакой украинских беспилотников. Он призвал жителей с повышенным вниманием относиться к данным, публикуемым в специализированном телеграм-канале, отслеживающем перемещение вражеских дронов. Глава региона выразил надежду, что все граждане уже подписаны на этот ресурс, поскольку он играет ключевую роль в спасении жизней.

Гладков сообщил о новой массированной атаке БПЛА на Белгород. Видео © Telegram / Вячеслав Гладков

Кроме того, Гладков сообщил, что на данный момент не будет возобновлена работа крупных торговых центров. Как и накануне, школы переведены на дистанционный формат обучения. Глава региона настоятельно рекомендовал, чтобы дети, как школьного, так и дошкольного возраста, по возможности оставались дома. При этом он уточнил, что если у родителей нет такой возможности, учителя и воспитатели готовы принять детей в образовательных учреждениях с соблюдением всех необходимых мер безопасности по пути следования.

Губернатор заверил, что вся актуальная информация будет оперативно доводиться до сведения населения. Он подчеркнул, что главным приоритетом остаётся безопасность людей, особенно детей, и призвал всех внимательно следить за развитием событий и действовать согласно официальным указаниям.