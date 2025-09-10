Гладков: Дрон ВСУ вновь атаковал здание Правительства Белгородской области
Украинский беспилотник вновь атаковал здание Правительства Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Здание Правительства Белгородской области вновь подверглось атаке БПЛА. В результате детонации повреждены фасад и остекление», — говорится в сообщении Гладкова в телеграм-канале.
Также в результате падения обломков дрона загорелся частный дом, пожар уже потушили. В результате инцидента, предварительно, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы. Информация уточняется.
Напомним, рано утром 14 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что ВСУ атаковали БПЛА здание областного правительства. В результате инцидента был повреждён автомобиль, а трое человек получили ранения. По словам губернатора, мужчину с множественными осколочными ранениями в тяжёлом состоянии и его жену с ожогом предплечья доставили в областную клиническую больницу. Ещё один пострадавший с баротравмой и осколочным ранением ноги был направлен в городскую больницу № 2 Белгорода