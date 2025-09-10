Гладков: Дрон ВСУ вновь атаковал здание Правительства Белгородской области

Напомним, рано утром 14 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что ВСУ атаковали БПЛА здание областного правительства. В результате инцидента был повреждён автомобиль, а трое человек получили ранения. По словам губернатора, мужчину с множественными осколочными ранениями в тяжёлом состоянии и его жену с ожогом предплечья доставили в областную клиническую больницу. Ещё один пострадавший с баротравмой и осколочным ранением ноги был направлен в городскую больницу № 2 Белгорода