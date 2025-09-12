Над двумя регионами России сбили 22 украинских дрона за четыре часа

Системы противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотных летательных аппарата, пытавшихся атаковать объекты на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«С 08:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских БПЛА самолётного типа», — заявили в военном ведомстве, уточнив, что 17 из них сбито над Белгородчиной, ещё 5 – над Ленинградской областью.