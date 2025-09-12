Единый день голосования
12 сентября, 10:25

Над двумя регионами России сбили 22 украинских дрона за четыре часа

Минобороны: Над Белгородской и Ленинградской областями перехвачены 22 БПЛА

Обложка © Telegram/Минобороны России

Системы противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотных летательных аппарата, пытавшихся атаковать объекты на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«С 08:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских БПЛА самолётного типа», — заявили в военном ведомстве, уточнив, что 17 из них сбито над Белгородчиной, ещё 5 – над Ленинградской областью.

В Ленобласти сработала система ПВО, в аэропорту Пулково введён план Ковёр
За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 221 БПЛА ВСУ над 13 регионами России. В Калужской области системы ПВО сбили 18 беспилотников. Наибольшее количество дронов — 85 — уничтожили над Брянской областью.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
  • Ленинградская область
