Над двумя регионами России сбили 22 украинских дрона за четыре часа
Минобороны: Над Белгородской и Ленинградской областями перехвачены 22 БПЛА
Обложка © Telegram/Минобороны России
Системы противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотных летательных аппарата, пытавшихся атаковать объекты на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«С 08:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских БПЛА самолётного типа», — заявили в военном ведомстве, уточнив, что 17 из них сбито над Белгородчиной, ещё 5 – над Ленинградской областью.
За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 221 БПЛА ВСУ над 13 регионами России. В Калужской области системы ПВО сбили 18 беспилотников. Наибольшее количество дронов — 85 — уничтожили над Брянской областью.