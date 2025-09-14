Пушилин заявил о критическом положения ВСУ в Константиновке
Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников
Российские подразделения продолжают планомерное уничтожение логистических маршрутов и инфраструктуры снабжения Вооружённых сил Украины в районе Константиновки Донецкой Народной Республики, что создаёт критические условия для дальнейшего сопротивления украинской группировки. Об сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«На Константиновском направлении ситуация для группировки противника продолжает ухудшаться, и мы видим, что обрезается логистика, и в Константиновке [у ВСУ] шансов всё меньше продержаться долгий период времени», — заявил Пушилин корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.
Глава ДНР добавил, что российские подразделения продолжают планомерно ухудшать положение противника на этом направлении.
