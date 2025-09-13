Единый день голосования
13 сентября, 09:42

Логово Иностранного легиона ВСУ поразил сокрушительный удар Армии России

Армия России нанесла удары по формированиям Иностранного легиона ВСУ в ДНР

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военные нанесли поражение формированиям Иностранного легиона ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 13 сентября.

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, бригады Нацгвардии и Иностранного легиона»,информировали в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что удары были нанесены в районах населённых пунктов Северск, Пазено, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Степановка Донецкой Народной Республики в течение прошедших суток. Подразделения Южной группировки войск продолжают выполнять поставленные задачи.

Также ВС РФ активно действуют в Днепропетровской области, расширяя зону группировки. Ранее в Минобороны сообщили, что бойцы ГРВ «Восток» освободили Новониколаевку — уже 13-й освобождённый российскими подразделениями населённый пункт в этом регионе.

