Российские военные нанесли поражение формированиям Иностранного легиона ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 13 сентября.

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, бригады Нацгвардии и Иностранного легиона», — информировали в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что удары были нанесены в районах населённых пунктов Северск, Пазено, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Степановка Донецкой Народной Республики в течение прошедших суток. Подразделения Южной группировки войск продолжают выполнять поставленные задачи.