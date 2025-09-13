Единый день голосования
13 сентября, 08:16

Дуэты российских бомбардировщиков Ту-22 разнесли объекты «врага» с высоты в 1 километр

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВС РФ нанесли удар в ходе учения Запад-2025

В рамках учений «Запад-2025» дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили авиационный удар по условному противнику с высоты в 1 километр. Эпичные кадры показало Министерство обороны РФ.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по условному противнику. Видео © Минобороны России

«Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России нанесли авиационный удар с выполнением практического бомбометания, уничтожив объекты на одном из полигонов в ходе проведения совместного стратегического учения «Запад-2025», — сообщили в военном ведомстве.

По сценарию учений, экипажи дальней авиации отработали нанесение удара с целью «нарушения системы управления и уничтожения критически важных объектов» условного противника. Бомбардировщики действовали в составе пар, осуществляя боевое применение с высоты около 1 километра. Учебно-боевые задачи выполнялись с учётом полученного боевого опыта.

Напомним, минувшей ночью Польша закрыла последний пункт пропуска через границу с Белоруссией в Тересполе на фоне учений ВС России и Белоруссии «Запад-2025», которые проводятся с 12 по 16 сентября. Несколькими днями ранее меры безопасности на восточных границах усилила Литва, причина — та же.

Обложка © Минобороны России

