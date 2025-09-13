Дуэты российских бомбардировщиков Ту-22 разнесли объекты «врага» с высоты в 1 километр

В рамках учений «Запад-2025» дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили авиационный удар по условному противнику с высоты в 1 километр. Эпичные кадры показало Министерство обороны РФ.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по условному противнику. Видео © Минобороны России

«Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России нанесли авиационный удар с выполнением практического бомбометания, уничтожив объекты на одном из полигонов в ходе проведения совместного стратегического учения «Запад-2025», — сообщили в военном ведомстве.