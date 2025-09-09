«Затуманивало голову»: Пленный Гусар рассказал о наркотиках в ВСУ
Пленный Гусар: ВСУ используют психотропные препараты для солдат
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51
Командиры 53-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины систематически выдавали личному составу психотропные вещества для подавления воли и стимуляции боевой активности. Об этом ТАСС заявил взятый в плен украинский военнослужащий Николай Гусар.
«У меня в подразделении командиры давали с утра препараты в виде таблеток. Что-то вроде метамфетамина, оно затуманивало голову», — рассказал военнопленный.
По его словам, подобная практика применялась регулярно с целью изменения психофизического состояния солдат.
Гусар также сообщил, что в этой же бригаде проходит службу его родной брат, занимающий должность медика. Пленный выразил надежду на скорый обмен и пообещал убедить родственника сложить оружие, чтобы сохранить ему жизнь и обеспечить возвращение к семье.
Ранее сообщалось, что мобилизованных в украинскую армию (ВСУ) якобы отпускали с тренировочного полигона «Десна» в Черниговской области за вознаграждение. Однако никаких учений на самом деле не проводилось, а к мобилизованным относились как к источнику дохода: желающим вернуться домой предлагалась возможность заплатить. За 3–5 тысяч гривен можно было получить кратковременный отпуск. Денежные средства передавались командиру батареи.