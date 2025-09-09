«Затуманивало голову»: Пленный Гусар рассказал о наркотиках в ВСУ

Командиры 53-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины систематически выдавали личному составу психотропные вещества для подавления воли и стимуляции боевой активности. Об этом ТАСС заявил взятый в плен украинский военнослужащий Николай Гусар.

«У меня в подразделении командиры давали с утра препараты в виде таблеток. Что-то вроде метамфетамина, оно затуманивало голову», — рассказал военнопленный.

По его словам, подобная практика применялась регулярно с целью изменения психофизического состояния солдат.

Гусар также сообщил, что в этой же бригаде проходит службу его родной брат, занимающий должность медика. Пленный выразил надежду на скорый обмен и пообещал убедить родственника сложить оружие, чтобы сохранить ему жизнь и обеспечить возвращение к семье.