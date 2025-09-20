580 БПЛА и 40 ракет: Россия обрушила на Украину одну из самых масштабных атак за СВО

ВС России всю ночь ракетами и дронами атаковали различные регионы Украины. Под массированным ударом оказались Днепр и область, Николаевщина, Черниговщина, Запорожье, а также общины Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей, сообщил Владимир Зеленский.

«Каждый такой удар — это не военная необходимость, а сознательная стратегия России. Именно поэтому нужен сильный международный ответ», — обратился он к партнёрам после одной из самых масштабных атак за СВО.

Для ударов по Украине, по его словам, было применено около российских 40 ракет, крылатых и баллистических, а также около 580 дронов разных типов. Зеленский выразил благодарность военным, защищавшим небо, включая пилотов F-16, отметив их «мастерство» в отражении атак. Он также призвал международное сообщество усиливать ПВО, увеличивать поставки оружия и расширять санкции против России для защиты граждан и инфраструктуры.