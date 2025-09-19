Владимир Путин
19 сентября, 06:26

Судная ночь: Армия России разожгла «огонь возмездия» на стоянках БТР и военных базах ВСУ

Подполье: РФ поразила завод в Харькове, цех сборки БПЛА в Павлограде и базы ВСУ

Российская армия нанесла массированный и многоуровневый характер по военным объектам на Украине в ночь на 19 сентября, в результате поражены завод в Харькове, цех сборки БПЛА в Павлограде и базы ВСУ. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Цели ударов: промышленные объекты и заводы (Харьков), склады БПЛА и боеприпасов (Павлоград, Шостка), ремонтные площадки военной техники (Кривой Рог, Черкассы), временные базы ВСУ и иностранных инструкторов (Киев и область), ж/д и транспортные узлы (Нежин, Борисполь), элементы энергетической инфраструктуры и ПВО (Киевский р-н)», – перечислил представитель сопротивления.

Также подтверждаются разрушения на базах с иностранными наёмниками. По сведениям Лебедева, за ночь зафиксировано более 35 эпизодов ударов по критически важным объектам на Украине. Подполье заметило, что атака носила массированный и многоуровневый характер.

Ранее военный эксперт раскрыл последствия ударов ВС РФ. Российская армия наносит высокоточные удары по ключевым объектам энергосистемы и логистическим узлам Украины, что приводит к массовым сбоям в снабжении, в том числе для нужд ВСУ.

Андрей Бражников
