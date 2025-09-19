Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги
Обложка © ДСНС Украины
В Киеве прозвучало несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
Подробности на данный момент неизвестны. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, зафиксированы пролёты БПЛА. Сейчас в городе, а также в Киевской области продолжает звучать сигнал тревоги.
Ранее военный эксперт раскрыл последствия ударов ВС РФ. Российская армия наносит высокоточные удары по ключевым объектам энергосистемы и логистическим узлам Украины, что приводит к массовым сбоям в снабжении, в том числе для нужд вооружённых формирований.