Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги

В Киеве прозвучало несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Подробности на данный момент неизвестны. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, зафиксированы пролёты БПЛА. Сейчас в городе, а также в Киевской области продолжает звучать сигнал тревоги.