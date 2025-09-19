Грузовик Вооружённых сил (ВС) России с новым тактическим знаком вызвал панику на юге Запорожской области. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

Он отметил, что украинские военные увидели в тактическом знаке чёрный квадрат и восприняли это как намёк на свою дальнейшую судьбу.

«Появление в интернете видео с одним грузовиком российских войск с неким новым тактическим знаком вызвало настоящую истерику на Украине и панику», — приводит комментарий Рогова РИА «Новости».

Он добавил, что на Украине испугались, что Россия якобы перебросила новые силы в Запорожскую область для наступления. Один российский грузовик «нагнал страху» на весь киевский режим, подчеркнул Рогов.