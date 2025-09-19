Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 23:26

Рогов: Грузовик ВС РФ с новым тактическим знаком вызвал истерику на Украине

Обложка © ТАСС/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Обложка © ТАСС/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Грузовик Вооружённых сил (ВС) России с новым тактическим знаком вызвал панику на юге Запорожской области. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

Он отметил, что украинские военные увидели в тактическом знаке чёрный квадрат и восприняли это как намёк на свою дальнейшую судьбу.

«Появление в интернете видео с одним грузовиком российских войск с неким новым тактическим знаком вызвало настоящую истерику на Украине и панику»,приводит комментарий Рогова РИА «Новости».

Он добавил, что на Украине испугались, что Россия якобы перебросила новые силы в Запорожскую область для наступления. Один российский грузовик «нагнал страху» на весь киевский режим, подчеркнул Рогов.

Тихие и смертоносные: Раскрыта опасность новых оптоволоконных дронов ВСУ
Тихие и смертоносные: Раскрыта опасность новых оптоволоконных дронов ВСУ

Как сообщал Life, колонну российской военной техники с новым тактическим знаком заметили в Запорожской области. На изображение, напоминающее квадрат, на грузовиках обратили внимание в районе Бердянска.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar