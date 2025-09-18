Новым тактическим знаком в зоне СВО могли отметить батальон бывших ВСУшников

Новый тактический знак, замеченный в зоне СВО, может обозначать новое подразделение в ВС РФ. Об этом в беседе с Life.ru рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. Он не исключил, что таким знаком помечают технику батальона, состоящего из бывших ВСУшников, перешедших на сторону России.

Баранец напомнил, что в Российской армии ещё до специальной военной операции техника помечалась знаками, в частности, это происходило на учениях. Например, буква «В» означала восточные подразделения, «З» — западные. Позже появилась буква «О» — «Отважные». Есть ещё белый квадрат — этим знаком маркируются боевые машины, которые относятся, например, к десантным войскам.

А вот новый знак означает новое подразделение — чтобы не путали командиры и чтобы «избежать бардака на поле боя», говорит Баранец.

По одной из версий, этот тактический знак, новый, чёрный с белым, использует один из батальонов Российской армии, который состоит из бывших военнопленных ВСУ, воюющих на нашей стороне. В Российской армии уже сформировано два таких батальона, по 300–350 человек каждый. Виктор Баранец Полковник в отставке