Донецкая Народная Республика, 18 сентября

ВС РФ приступили к полноценному штурму Красноармейска (Покровска), сообщает военный блогер Юрий Подоляка. Продвижение есть в нескольких микрорайонах города. У ВСУ ещё есть шанс выйти из населённого пункта, который почти полностью окружён.

Появляется информация, что российские войска завершили зачистку Серебрянского лесничества. Бои на севере ДНР продолжаются и в Ямполе. Сюда же стягиваются резервы врага. Взятие этого посёлка позволит нашей армии контролировать дороги, используемые ВСУ для снабжения группировки в Славянске и Краматорске.

Карта СВО на 18 сентября 2025 года. Армия России зачищает Серебрянское лесничество. Фото © divgen

Курская область, 18 сентября

Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область в районе Тёткина. Противник был уничтожен. Авторы канала «Архангел спецназа» отмечают, что подобные вылазки не редкость для ВСУ. Боевики прощупывают оборону и пытаются закрепиться на российской территории.

В соседнюю Сумскую область киевское командование перебрасывает западную технику. Нашим дроноводам удалось подбить танк M1A1 Abrams, принадлежащий 47-й бригаде ВСУ.

— Наш дрон работал в так называемом «антидроновом коридоре» ВСУ, где и поджидал противника. Судя по кадрам, ущерб танку сейчас нанесён минимальный, но, как говорится, главное — начать, — пишет военкор Евгений Поддубный.

Кроме того, уничтожен шведский танк Stridsvagn 103. Его также вывели из строя с помощью БПЛА. Эта машина была разработана в 1960-х годах, что в очередной раз доказывает — Киев получает устаревшую технику.

Российский дрон нанёс удар украинскому танку в Сумской области. Видео © Telegram / epoddubny

Зеленский против мира: в ВСУ начали мобилизацию мужчин старше 60 лет

Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с функционерами партии «Слуга народа». Там он озвучил свою позицию по продолжающемуся вооружённому конфликту.

— Зеленский публично сказал депутатам, что не будет отдавать Донбасс Российской Федерации, — утверждает депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Нардеп Георгий Мазураша отметил, что украинский диктатор намерен продолжать боевые действия чужими руками. Своих боевиков Украине точно не хватает. В ВСУ начали набирать мужчин, чей возраст превышает 60 лет. Соответствующие инструкции уже разосланы в ТЦК.

— Мужики за 60 могут оказать пользу фронту, если имеют опыт штабной работы и командования войсками или если хорошо владеют редкими военными специальностями. Но ВСУ нужно пушечное мясо, чтобы затыкать дыры на фронте. А в безымянной лесополке на «нуле» пенсионер много не навоюет, — считает военный корреспондент Александр Коц.

В США судят наёмника ВСУ за преступления против мирных жителей

Американец Крейг Лэнг стал одним из первых наёмников, в отношении которого правоохранители вели расследование за военные преступления. Известно, что он присоединился к ВСУ ещё в момент проведения так называемой антитеррористической операции, а потом — когда началась специальная военная операция. В итоге его экстрадировали в США. Осуждён он был за убийство супружеской пары, нарушение закона о нейтралитете Штатов, нанесение увечий людям за рубежом. Примечательно, что в США судят наёмника за преступления, совершённые в Восточной Европе. Хотя важно и другое. На Украину едут педофилы, как 30-летний гражданин Германии, и убийцы, скрывающиеся от властей.

