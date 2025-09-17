Глава киевского режима Владимир Зеленский на закрытой встрече с представителями правящей фракции «Слуга народа» заявил, что «не отдаст Донбасс под контроль России». Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, присутствовавший на собрании.

«Зеленский публично сказал депутатам, что не будет отдавать Донбасс Российской Федерации», — процитировал парламентарий слова экс-комика.

Другой народный депутат, Георгий Мазураша, дополнил, что Зеленский дал понять о намерении продолжать боевые действия «до последнего, но, конечно, чужими руками».

В ходе обсуждения экс-комик заявил, что верит в победу, утверждая, что «у ВСУ всё хорошо».