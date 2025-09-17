Железняк: Зеленский на закрытой встрече отказался признать Донбасс российским
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO
Глава киевского режима Владимир Зеленский на закрытой встрече с представителями правящей фракции «Слуга народа» заявил, что «не отдаст Донбасс под контроль России». Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, присутствовавший на собрании.
«Зеленский публично сказал депутатам, что не будет отдавать Донбасс Российской Федерации», — процитировал парламентарий слова экс-комика.
Другой народный депутат, Георгий Мазураша, дополнил, что Зеленский дал понять о намерении продолжать боевые действия «до последнего, но, конечно, чужими руками».
В ходе обсуждения экс-комик заявил, что верит в победу, утверждая, что «у ВСУ всё хорошо».
Ранее Зеленский призывал западные страны ставить интересы Украины превыше собственных, а также полностью отказаться от любых будущих перспектив и переговоров с Россией. Кроме того, он обращался к европейским государствам с запросом о предоставлении финансовой помощи в размере 120 миллиардов долларов. На фоне этих событий лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Зеленский окончательно потерял связь с реальностью, и призвал страны НАТО прекратить оказывать ему финансовую поддержку.