Появилось видео уничтожения редкого европейского истребителя танков в зоне СВО

Stridsvagn 103 (Strv.103), также известный на Западе как «S-танк» (англ. S-tank — «шведский танк») — шведский основной боевой танк 1960-х годов. Первый в мире серийный танк, в котором использовалась газотурбинная силовая установка. Некоторые специалисты классифицируют его скорее как истребитель танков. Имеет нестандартную безбашенную компоновку с жёстко закреплённым в лобовом листе корпуса орудием, наведение которого в горизонтальной плоскости осуществляется поворотом корпуса танка, а в вертикальной — наклоном корпуса с помощью электрогидравлической системы, связанной с подвеской.