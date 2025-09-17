Владимир Путин
17 сентября, 14:44

Появилось видео уничтожения редкого европейского истребителя танков в зоне СВО

РВ: Спецназ Анвар уничтожил в зоне СВО редкий шведский танк Stridsvagn 103

Обложка © Wikipedia / VHMQ

На Сумском направлении подразделения специального назначения продолжают вести активные боевые действия, круглосуточно обнаруживая и ликвидируя вражескую бронетехнику. В рамках поддержки наступательных операций спецназ «Анвар» уничтожил редкий экземпляр шведской боевой машины — танк Stridsvagn 103.

Уничтожение Stridsvagn 103. Видео © Telegram / RVvoenkor

Эта модель, более известная в западных странах под названием «S-танк», была разработана в Швеции в шестидесятых годах прошлого века. Отмечается, что именно она стала первым в мире серийным танком, оснащённым газотурбинной силовой установкой.

Stridsvagn 103 (Strv.103), также известный на Западе как «S-танк» (англ. S-tank — «шведский танк») — шведский основной боевой танк 1960-х годов. Первый в мире серийный танк, в котором использовалась газотурбинная силовая установка. Некоторые специалисты классифицируют его скорее как истребитель танков. Имеет нестандартную безбашенную компоновку с жёстко закреплённым в лобовом листе корпуса орудием, наведение которого в горизонтальной плоскости осуществляется поворотом корпуса танка, а в вертикальной — наклоном корпуса с помощью электрогидравлической системы, связанной с подвеской.

Российские военные в зоне СВО затрофеили редкий советский пулемёт
Российские военные в зоне СВО затрофеили редкий советский пулемёт

Ранее в зоне СВО показали танк, который ловит дроны-камикадзе. Боевая машина оснащена царь-мангалом.

