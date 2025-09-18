Таинственный «квадрат»: В зоне СВО заметили колонну с новым знаком

В Запорожской области зафиксировали колонну российской военной техники с ранее не встречавшимся тактическим знаком. Как сообщают военкоры из Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», изображение, напоминающее квадрат, обнаружили на грузовиках в районе Бердянска. Украинские источники интерпретируют появление таких колонн как переброску сил на запорожское направление для укрепления наступательных позиций.