18 сентября, 07:45

Таинственный «квадрат»: В зоне СВО заметили колонну с новым знаком

В Запорожской области заметили технику РФ с новым тактическим знаком

Обложка © ТАСС / URA.RU / Илья Московец

В Запорожской области зафиксировали колонну российской военной техники с ранее не встречавшимся тактическим знаком. Как сообщают военкоры из Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», изображение, напоминающее квадрат, обнаружили на грузовиках в районе Бердянска. Украинские источники интерпретируют появление таких колонн как переброску сил на запорожское направление для укрепления наступательных позиций.

Тактические знаки обычно используются для быстрой идентификации подразделений и их задач на поле боя — обозначают принадлежность к формированию (бригада/дивизия/оперативная группа), род войск или конкретную функцию колонны (логистика, приборы, штурмовая группа). Появление ранее неизвестного символа может означать формирование нового тактического соединения, временное маркирование для координации переброски сил, попытку ввести в строй специфическую оперативную группу.

Новости СВО. ВСУ бегут из Серебрянского лесничества, в Сумской области горят западные танки, Зеленский хочет продолжения вооружённого конфликта, 18 сентября
Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
  • Минобороны РФ
  • Политика
