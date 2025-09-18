Тихие и смертоносные: Раскрыта опасность новых оптоволоконных дронов ВСУ

Комплексы радиоэлектронной борьбы практически неспособны противодействовать новейшим оптоволоконным беспилотникам, состоящим на вооружении ВСУ. Об этом NEWS.ru сообщил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«С новыми оптоволоконными дронами ВСУ здесь ещё хуже обстоит ситуация, чем она описывается. Двигатели стоят малошумные, поэтому их почти не слышно, когда они летят. И за счёт того что используется оптоволокно, РЭБ их подавить невозможно. Средства радиоэлектронной борьбы практически бессильны», — заявил Кнутов.

Эксперт уточнил, что электрические малошумные двигатели осложняют обнаружение дронов по звуку, что делает эффективным лишь визуальное наблюдение. Ночью же приборы ночного видения бесполезны, поскольку температура двигателей аппаратов совпадает с температурой окружающей среды, делая их невидимыми для инфракрасных датчиков.

Кнутов также отметил, что боевая часть такого дрона, как правило, гарантированно поражает цель. По его информации, данный тип БПЛА активно применяется украинской стороной в приграничных зонах, включая территорию Белгородской области, для атак на гражданскую инфраструктуру.