Бойцы ВСУ запускали ударные дроны прямо из алтаря храма в Курской области

Украинские военные в период оккупации Казачьей Локни использовали храм Дмитрия Солунского как базу. Там противник собирал, обслуживал и запускал дроны, включая БПЛА типа «Мольфар». Об этом сообщил фронтовой священник, помощник начальника управления ФСИН России по Курской области, протоиерей Александр Зинченко.

«В алтарной части, как мы видим, у них было какое-то ПВД (пункт временной дислокации, — Прим. Life.ru), где они, наверное, сидели и что-то мудрили, подготавливали для того, чтобы сбрасывать с БПЛА. Престол, жертвенник — всё выбросили отсюда», — рассказал священнослужитель РИА «Новости».