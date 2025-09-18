Бойцы ВСУ запускали ударные дроны прямо из алтаря храма в Курской области
Священник Зинченко: Операторы БПЛА ВСУ размещались в алтаре храма под Курском
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Украинские военные в период оккупации Казачьей Локни использовали храм Дмитрия Солунского как базу. Там противник собирал, обслуживал и запускал дроны, включая БПЛА типа «Мольфар». Об этом сообщил фронтовой священник, помощник начальника управления ФСИН России по Курской области, протоиерей Александр Зинченко.
«В алтарной части, как мы видим, у них было какое-то ПВД (пункт временной дислокации, — Прим. Life.ru), где они, наверное, сидели и что-то мудрили, подготавливали для того, чтобы сбрасывать с БПЛА. Престол, жертвенник — всё выбросили отсюда», — рассказал священнослужитель РИА «Новости».
В храме также были обнаружены коробки из-под украинских БПЛА «Мольфар», упаковки от боеприпасов, сухие пайки и технические инструменты.
Ранее стало известно о попытке проникновения украинской диверсионной группы на территорию Курской области. Три человека попытались провести разведку в районе населённого пункта Тёткино. Российские войска оперативно пресекли вторжение, разгромив ДРГ на подступах к границе, применив гранатомёты и крупнокалиберные пулеметы.