Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 08:45

Бойцы ВСУ запускали ударные дроны прямо из алтаря храма в Курской области

Священник Зинченко: Операторы БПЛА ВСУ размещались в алтаре храма под Курском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Украинские военные в период оккупации Казачьей Локни использовали храм Дмитрия Солунского как базу. Там противник собирал, обслуживал и запускал дроны, включая БПЛА типа «Мольфар». Об этом сообщил фронтовой священник, помощник начальника управления ФСИН России по Курской области, протоиерей Александр Зинченко.

«В алтарной части, как мы видим, у них было какое-то ПВД (пункт временной дислокации, — Прим. Life.ru), где они, наверное, сидели и что-то мудрили, подготавливали для того, чтобы сбрасывать с БПЛА. Престол, жертвенник всё выбросили отсюда», рассказал священнослужитель РИА «Новости».

В храме также были обнаружены коробки из-под украинских БПЛА «Мольфар», упаковки от боеприпасов, сухие пайки и технические инструменты.

Новости СВО. ВСУ бегут из Серебрянского лесничества, в Сумской области горят западные танки, Зеленский хочет продолжения вооружённого конфликта, 18 сентября
Новости СВО. ВСУ бегут из Серебрянского лесничества, в Сумской области горят западные танки, Зеленский хочет продолжения вооружённого конфликта, 18 сентября

Ранее стало известно о попытке проникновения украинской диверсионной группы на территорию Курской области. Три человека попытались провести разведку в районе населённого пункта Тёткино. Российские войска оперативно пресекли вторжение, разгромив ДРГ на подступах к границе, применив гранатомёты и крупнокалиберные пулеметы.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar