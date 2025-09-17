Владимир Путин
17 сентября, 08:02

Стали известны подробности попытки ВСУ прорваться в Курскую область

В Курскую область пыталась прорваться украинская ДРГ из трёх человек

Обложка © Getty Images / Ercin Erturk / Anadolu Agency

Рано утром 17 сентября украинская ДРГ в составе трёх человек попыталась провести разведку в районе населённого пункта Тёткино в Курской области. Их передвижения вовремя заметили российские военные. Подробности попытки ВСУ прорваться через границу приводит SHOT.

О том, что диверсионная группа Вооружённых сил Украины пыталась проникнуть на территорию Курской области, ранее сегодня сообщало Минобороны. Армия России быстро пресекла вторжение, и ДРГ была разгромлена на подходе к границе. Российские военнослужащие применили против диверсантов гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты.

