Регион
17 сентября, 07:09

Минобороны России: Диверсанты ВСУ попытались пересечь границу в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Диверсионная группа Вооружённых сил Украины пыталась проникнуть на территорию Курской области, однако Армия России быстро пресекла вторжение ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России в своём официальном Telegram-канале.

Российский боец рассказал о диверсантах ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Согласно данным военного ведомства, группа ВСУ пыталась пересечь государственную границу в районе населённого пункта Тёткино, но была своевременно обнаружена с помощью воздушной разведки. Российские военнослужащие применили против диверсантов гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты, не допустив нарушения границы.

«Противник всё ещё пытается подобраться к российской территории, но безрезультатно: наша разведка фиксирует любое его передвижение, а командный наблюдательный пункт батальона сразу же передает координаты целей расчётам», — заявили в военном ведомстве.

«Шёл домой, но заблудился»: В российском приграничье поймали диверсантов ВСУ в гражданской одежде
Ранее сообщалось, что экипаж танка Т-72 Б3М из группировки войск «Днепр» уничтожил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) украинских сил. В состав противника входили грузинские наёмники, вооружённые арбалетами и луками. Киевские бойцы были нейтрализованы огнём с закрытых позиций при поддержке артиллерии.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
