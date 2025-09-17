Минобороны России: Диверсанты ВСУ попытались пересечь границу в Курской области

Диверсионная группа Вооружённых сил Украины пыталась проникнуть на территорию Курской области, однако Армия России быстро пресекла вторжение ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России в своём официальном Telegram-канале.

Российский боец рассказал о диверсантах ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Согласно данным военного ведомства, группа ВСУ пыталась пересечь государственную границу в районе населённого пункта Тёткино, но была своевременно обнаружена с помощью воздушной разведки. Российские военнослужащие применили против диверсантов гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты, не допустив нарушения границы.

«Противник всё ещё пытается подобраться к российской территории, но безрезультатно: наша разведка фиксирует любое его передвижение, а командный наблюдательный пункт батальона сразу же передает координаты целей расчётам», — заявили в военном ведомстве.