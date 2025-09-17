Военкоры предупредили жителей приграничья о новых дронах ВСУ с тройным зарядом
Украина начала использовать новые дроны с оптоволоконным управлением, которые представляют повышенную опасность, в том числе для гражданского населения. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Эти беспилотники, оснащенные тройным зарядом, действуют бесшумно, что делает их приближение незаметным. Авторы канала призвали жителей Белгородской, Курской и Брянской областей к бдительности.
«При попадании такого дрона шансы на выживание ничтожно малы. Не игнорируйте сообщения об опасности атаки», — говорится в публикации.
Ранее в Херсонской области в результате удара дрона ВСУ погибла женщина. В посёлке Сивашское повреждения получили три хозяйственные постройки, а за его пределами зафиксировано возгорание трансформатора. Кроме того, в населённом пункте Бехтеры было уничтожено транспортное средство.