Военкоры предупредили жителей приграничья о новых дронах ВСУ с тройным зарядом

Украина начала использовать новые дроны с оптоволоконным управлением, которые представляют повышенную опасность, в том числе для гражданского населения. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Эти беспилотники, оснащенные тройным зарядом, действуют бесшумно, что делает их приближение незаметным. Авторы канала призвали жителей Белгородской, Курской и Брянской областей к бдительности.

«При попадании такого дрона шансы на выживание ничтожно малы. Не игнорируйте сообщения об опасности атаки», — говорится в публикации.