17 сентября, 12:23

ВСУ атаковали храм в Херсонской области

Хоменко: ВСУ атаковали дронами храм в Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Ночью в посёлке городского типа Брилевка Херсонской области ВСУ атаковали дронами храм Димитрия Солунского. У православного здания повреждён фасад и выбиты окна. Пострадавших нет, рассказал глава Алёшкинского округа Руслан Хоменко.

«Боевики 404-й нарушают базовые принципы международного гуманитарного права, проводят атаки на храмы. И это при поддержке преступного киевского режима со стороны стран западной Европы», цитирует Хоменко ТАСС.

Глава округа, подчеркнул, что происходящее является «геноцидом в отношении мирного населения русской Херсонщины».

Украинский беспилотник атаковал храм Покрова Пресвятой Богородицы в Белгородской области
Ранее ВСУ обстреляли машину сотрудника администрации Каховки Херсонской области. Кроме того, город подвергся атаке с применением кассетных боеприпасов, что привело к возгоранию жилого дома и разрушениям гражданской инфраструктуры.

