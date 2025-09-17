Ночью в посёлке городского типа Брилевка Херсонской области ВСУ атаковали дронами храм Димитрия Солунского. У православного здания повреждён фасад и выбиты окна. Пострадавших нет, рассказал глава Алёшкинского округа Руслан Хоменко.

«Боевики 404-й нарушают базовые принципы международного гуманитарного права, проводят атаки на храмы. И это при поддержке преступного киевского режима со стороны стран западной Европы», — цитирует Хоменко ТАСС.

Глава округа, подчеркнул, что происходящее является «геноцидом в отношении мирного населения русской Херсонщины».