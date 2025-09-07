ВСУ атаковали автомобиль херсонского чиновника

Сотрудник администрации Каховки Херсонской области получил ранение в результате очередного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук.

ВСУ обстреляли Каховку кассетными боеприпасами. Фото © Telegram / Павел Филипчук Глава округа

По данным администрации, город подвергся атаке с применением кассетных боеприпасов, что привело к возгоранию жилого дома и разрушениям гражданской инфраструктуры. Точная информация о количестве пострадавших на данный момент уточняется.

«Обстрелян служащий каховской администрации, в очередной раз нацисты прицельно бьют по гражданским. Снова под обстрел попал наш коллега. Украинской нечисти неймется, что мы успешно налаживаем мирную жизнь, даже несмотря на их террористические атаки», — написал Филипчук.

В сообщении подчёркивается, что работа и жизнь в прифронтовом округе сопряжены с постоянной опасностью, однако сотрудники администрации и местные жители демонстрируют стойкость и продолжают восстанавливать мирную жизнь. Представители власти поблагодарили граждан за терпение и команду за смелость в этих сложных условиях.