Путин и Трамп на Аляске
7 сентября, 14:42

ВСУ атаковали автомобиль херсонского чиновника

ВСУ атаковали автомобиль сотрудника администрации Каховского округа Херсонщины

ВСУ обстреляли Каховку кассетными боеприпасами. Обложка © Telegram / Павел Филипчук Глава округа

Сотрудник администрации Каховки Херсонской области получил ранение в результате очередного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук.

ВСУ обстреляли Каховку кассетными боеприпасами. Фото © Telegram / Павел Филипчук Глава округа

По данным администрации, город подвергся атаке с применением кассетных боеприпасов, что привело к возгоранию жилого дома и разрушениям гражданской инфраструктуры. Точная информация о количестве пострадавших на данный момент уточняется.

ВСУ обстреляли Каховку кассетными боеприпасами. Фото © Telegram / Павел Филипчук Глава округа

«Обстрелян служащий каховской администрации, в очередной раз нацисты прицельно бьют по гражданским. Снова под обстрел попал наш коллега. Украинской нечисти неймется, что мы успешно налаживаем мирную жизнь, даже несмотря на их террористические атаки», — написал Филипчук.

В сообщении подчёркивается, что работа и жизнь в прифронтовом округе сопряжены с постоянной опасностью, однако сотрудники администрации и местные жители демонстрируют стойкость и продолжают восстанавливать мирную жизнь. Представители власти поблагодарили граждан за терпение и команду за смелость в этих сложных условиях.

Ранее сообщалось, что в Новой Каховке Херсонской области в результате сброса взрывчатки украинским дроном пострадала пожилая местная жительница.

Анастасия Никонорова
